تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو"، مقالا حول احتمال اندلاع حرب بين الجيش الروسي وقوات الناتو بالصدفة وخروج الوضع عن السيطرة، نتيجة تمدد الناتو شرقا.

وجاء في المقال: في تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية للجيش الأمريكي، أصبحت "قوة روسيا المتنامية" في السنوات الأخيرة أخطر تهديد عسكري في أوروبا. في الوقت نفسه، عرّج التقرير على موقف موسكو القائل بأن شيئا لا يبرر توسيع الحلف وهو أمر خطير.

في الواقع، من وجهة نظر مؤلفي التقرير، "تحاول روسيا الاستجابة للتهديد الذي يشكله توسع حلف الناتو، بمساعدة عمليات تخريبية ذات مخاطر منخفضة في الغالب، تتم في" المنطقة الرمادية "على حافة عتبة، تجاوزها يمكن أن يفعّل المادة الخامسة من ميثاق الناتو".

يعترف واضعو التقرير بأنه حتى الاتفاقيات الرسمية حول تنظيم العلاقات بين حلف الناتو وروسيا كان هدفها الحد من نفوذ روسيا مع الحفاظ على حرية عمل حلف شمال الأطلسي. في هذه الحالات، كانت الاستراتيجية تقترح مساواة رمزية لا تستند إلى شيء.

في صيف العام 2018، أعلنت قيادة حلف شمال الأطلسي نيتها إنشاء احتياطي تشغيلي من ثلاثين ألف عسكري لزيادة الاستعداد لمواجهة "هجوم من روسيا". من المفترض أن يتم إنشاء الاحتياط الجديد بالإضافة إلى قوات الرد السريع للحلف، والتي يبلغ عدد أفرادها 20 ألف شخص.

وفي الصدد، أكد الخبير العسكري في مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف، أن مبدأ روسيا في بناء الدفاع هو ضمان استعداد البلاد لرد أي معتد، وليس لمهاجمة أي دولة. ولذلك، فإن جميع التصريحات حول تهديدات من روسيا ليس لها أي أساس.

وأشار ليونكوف إلى أن المعني في إطار "المنطقة الرمادية"، حيث تقوم روسيا بعمليات تخريبية، دول البلطيق وبولندا. إلا أن من يقوم بعسكرة أراضي هذه البلاد هو حلف شمال الأطلسي.

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