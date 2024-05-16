"بوليتيكو": المظلة النووية الفرنسية لن تحمي أوروبا من أي هجوم نووي روسي

أكد أستاذ القانون في جامعة أكسفورد ديريك وايت في مقال لصحيفة "بوليتيكو" أن "المظلة النووية" الفرنسية لن تكون قادرة على حماية أوروبا إذا وجهت روسيا ضربة نووية عليها.

واعتبر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخطئ في اعتقاده أن "المظلة النووية" الفرنسية يمكنها حماية أوروبا.

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وأضاف: "بدون الولايات المتحدة، لن يكون لدى أوروبا ببساطة رد مناسب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية من قبل روسيا. وعلى الرغم من أن فرنسا تمتلك ترسانة نووية أكبر من بريطانيا، فإن هذا سيكون العامل الرئيسي الذي يمكن أن يمنع فرنسا من شن هجوم نووي على روسيا دفاعا عن الحلفاء".

وأشار إلى أن روسيا "ببساطة لم تصدق" أن فرنسا ستضرب مدنا أو قواعد عسكرية روسية في منطقة البلطيق ردا على الضربات الروسية.

ونوه بأن "المظلات النووية" لدى فرنسا وبريطانيا كافية في الواقع، ولكن الحقيقة هي أنها واسعة بما فيه الكفاية لتغطية فرنسا وبريطانيا فقط.

وصرح ماكرون في وقت سابق إنه يفضل فتح مناقشات حول الدفاع الصاروخي والأسلحة البعيدة المدى والأسلحة النووية، بمشاركة الدول التي تمتلكها أو التي تمتلك أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. وذكر في هذا السياق أن "فرنسا ستحافظ على خصوصية عقيدتها، لكنها مستعدة للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع الأوروبي".

المصدر: "نوفوستي"