ماكرون يدعو لمناقشة عناصر الدفاع الأوروبي بما في ذلك الأسلحة النووية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بدء نقاش حول مستقبل الدفاع الأوروبي، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وقال ماكرون في تصريح اليوم السبت، إن "العقيدة الفرنسية تسمح باستخدام الأسلحة النووية في الحالات التي يوجد فيها تهديد للمصالح الحيوية".

وأضاف: "لقد سبق وقلت إن هناك بعدا أوروبيا لهذه المصالح ... وعقيدة الردع الفرنسية تعزز الثقة في الدفاع الأوروبي.

ووفقا لماكرون، حان الوقت "لإجراء مناقشات حول الدفاع الصاروخي، والأسلحة البعيدة المدى، وكذلك الأسلحة النووية، بمشاركة الدول التي تمتلكها أو التي تمتلك أسلحة نووية أمريكية على أراضيها".

وقال الرئيس الفرنسي: "نحن بحاجة إلى مناقشة كل هذا وفهم ما يحمينا فعليا، وستحتفظ فرنسا بتفاصيل عقيدتها، لكنها مستعدة للمساهمة إلى حد أكبر في الدفاع الأوروبي".

المصدر: تاس