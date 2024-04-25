ماكرون يدعو للدفاع عن الأفكار الأوروبية "من لشبونة إلى أوديسا"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدفاع عن القيم الأوروبية في أوروبا الممتدة "من لشبونة إلى أوديسا".

تحدث ماكرون عن مستقبل أوروبا في كلمة ألقاها في جامعة السوربون في باريس قائلا: أن تكون أوروبياً لا يعني ببساطة أن تعيش على أرض تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسط ​​أو من المحيط الأطلسي إلى البحر الأسود. وإنما يعني أن تدافع عن فكرة معينة، وهذه الفكرة تضع الإنسان الحر والعقلاني والمستنير في المقام الأول، وهذا يعني أننا من باريس إلى وارسو، ومن لشبونة إلى أوديسا أصحاب علاقة فريدة بين الحرية والعدالة.

تصريح ماكرون يتناقض مع تصريحات سابقة أدلى بها قبل الصراع في أوكرانيا. فمثلا، خلال مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2020، دعا لتطوير "الفضاء الأوروبي من لشبونة إلى فلاديفوستوك".

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التعريف الأخير للفضاء الأوروبي يتوافق مع توصيف الزعيم الأول لفرنسا، الجنرال شارل ديغول، الذي تحدث عن أوروبا الممتدة من المحيط الأطلسي وحتى جبال الأورال.

وحث ماكرون في وقت سابق أوروبا على مواجهة تحديات "عالم متغير"، محذرا من أن "أوروبا اليوم فانية وقد تموت".

المصدر: تاس