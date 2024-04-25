 
مباشر

ماكرون يدعو للدفاع عن الأفكار الأوروبية "من لشبونة إلى أوديسا"

أخبار العالم

ماكرون يدعو للدفاع عن الأفكار الأوروبية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xfec

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدفاع عن القيم الأوروبية في أوروبا الممتدة "من لشبونة إلى أوديسا".

تحدث ماكرون عن مستقبل أوروبا في كلمة ألقاها في جامعة السوربون في باريس قائلا: أن تكون أوروبياً لا يعني ببساطة أن تعيش على أرض تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسط ​​أو من المحيط الأطلسي إلى البحر الأسود. وإنما يعني أن تدافع عن فكرة معينة، وهذه الفكرة تضع الإنسان الحر والعقلاني والمستنير في المقام الأول، وهذا يعني أننا من باريس إلى وارسو، ومن لشبونة إلى أوديسا أصحاب علاقة فريدة بين الحرية والعدالة. 

تصريح ماكرون يتناقض مع تصريحات سابقة أدلى بها قبل الصراع في أوكرانيا. فمثلا، خلال مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2020، دعا لتطوير "الفضاء الأوروبي من لشبونة إلى فلاديفوستوك".

إقرأ المزيد
بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بلجيكا تستأنف استيراد الماس من روسيا
بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بلجيكا تستأنف استيراد الماس من روسيا

التعريف الأخير للفضاء الأوروبي يتوافق مع توصيف الزعيم الأول لفرنسا، الجنرال شارل ديغول، الذي تحدث عن أوروبا الممتدة من المحيط الأطلسي وحتى جبال الأورال.

وحث ماكرون في وقت سابق أوروبا على مواجهة تحديات "عالم متغير"، محذرا من أن "أوروبا اليوم فانية وقد تموت".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا