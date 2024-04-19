بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بلجيكا تستأنف استيراد الماس من روسيا

تفيد البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الأوروبية، بأن بلجيكا استوردت دفعة من الماس الصناعي من روسيا في فبراير بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

وتدل المعطيات المتوفرة على أن بلجيكا، استوردت من روسيا في نهاية الشتاء 25 كيلوغراما من الماس الصناعي بقيمة 197 ألف يورو. وكانت هذه أول عملية تسليم منذ أكتوبر والأكبر منذ أبريل الماضي.

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وفي العام الماضي، اشترت بلجيكا ما قيمته 3 ملايين يورو من الماس الصناعي من روسيا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد منع في 18 ديسمبر الماضي، بالتعاون مع دول مجموعة السبع وفي إطار الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، استيراد الماس الروسي الخام اعتبارا من 1 يناير 2024.

وخلال ذلك كانت بلجيكا فقط، الدولة الوحيدة بين هذه الدول التي تدخل في قائمة المشترين الرئيسيين للأحجار الكريمة الروسية - في عام 2022، كانت هذه الدول تمثل أقل من 1٪ من الصادرات الروسية في هذا المجال.

وفي الأول من مارس، بدأت الدول الغربية في الحد تدريجيا من استيراد الماس الروسي المعالج في بلدان ثالثة.

المصدر: نوفوستي