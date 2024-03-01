 
مباشر

بلجيكا: دول مجموعة السبع تبدأ الحد من استيراد الألماس الروسي من دول ثالثة

أخبار العالم

بلجيكا: دول مجموعة السبع تبدأ الحد من استيراد الألماس الروسي من دول ثالثة
Globallookpress Ingram Images
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x30m

أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية أن دول مجموعة السبع بدأت بالحد تدريجيا من استيراد الألماس الروسي الذي تمت معالجته في دول ثالثة.

وأشارت الخارجية البلجيكية في بيان لها، يوم الجمعة، إلى أن القيود غير المباشرة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مارس.

وأوضح أن جميع أحجار الألماس الروسية التي يزيد وزنها على قيراط واحد، والتي تمت معالجتها في دول ثالثة، سيتم حظرها في أسواق الدول السبع والاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد
كندا تفرض حظرا إضافيا على واردات الماس الروسي
كندا تفرض حظرا إضافيا على واردات الماس الروسي

يذكر أن مجموعة السبع أعلنت في ديسمبر الماضي فرض قيود على استيراد أحجار الألماس التي تم استخراجها أو معالجتها في روسيا اعتبارا من 1 يناير 2024.

واعتبارا من 1 مارس من المقرر أن يتم توسيع نطاق القيود لتشمل الأحجار التي تمت معالجتها في دول أخرى.

واتفقت الدول السبع على وضع آلية للتأكد من مصدر الألماس وإصدار الشهادات لها حتى 1 سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا