كندا تفرض حظرا إضافيا على واردات الماس الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الكندية أن السلطات الكندية قررت اتخاذ تدابير إضافية لحظر استيراد الماس الروسي.

نشر الموقع الرسمي للخارجية الكندية بيانا في قسم العقوبات المضادة لروسيا حول منع المواطنين الكنديين في داخل كندا وخارجها، وكذلك المواطنين الأجانب داخل كندا، من استيراد أو شراء أو حيازة الألماس الخام أو الألماس غير الصناعي، والألماس غير المصنف من روسيا.

كما تشمل القيود منتجات أخرى مرتبطة بالماس الروسي، مثل المجوهرات التي تحتوي على الماس الروسي، وساعات اليد وساعات الجيب وساعات الإيقاف، هذه المنتجات جميعها يحظر على المواطنين الكنديين استيرادها أو شراؤها.

ويستثنى من الحظر فقط الأمتعة الشخصية "التي يحملها شخص ما إذا كانت مخصصة فقط للاستخدام الشخصي، وتعود للشخص الذي يحملها أو لأفراد عائلته المباشرين.

وبرر البيان هذه الإجراءات بأنها اتخذت بسبب "سلوك روسيا الاتحادية الذي يمثل انتهاكا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وتسبب بأزمة دولية خطيرة".

المصدر: تاس