ماكرون: قواعد اللعبة تغيرت وأوروبا قد تموت

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا على مواجهة تحديات عالم متغير، محذرا من أن "أوروبا اليوم فانية وقد تموت".

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وقال ماكرون في خطاب له اليوم الخميس بجامعة السوربون في باريس: "هذا يعتمد فقط على خياراتنا"، محذرا من أن أوروبا "ليست مسلحة ضد المخاطر التي نواجهها" في عالم تغيرت فيه "قواعد اللعبة".

وأضاف: "على مدى العقد المقبل.. هناك خطر كبير يتمثل في إضعاف أوروبا أو حتى هبوطها".

ودعا ماكرون أوروبا لوضع استراتيجية دفاعية "ذات مصداقية" من شأنها أن تجعل القارة أقل اعتمادا على الولايات المتحدة.

وقال: "نحن بحاجة إلى بناء مفهوم استراتيجي لدفاع أوروبي ذي مصداقية"، مضيفا أنه سيطلب من الشركاء الأوروبيين تقديم مقترحات في الأشهر المقبلة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أوروبا تحتاج أيضا إلى بناء قدراتها الخاصة في مجال الدفاع والأمن السيبراني، مشددا على ضرورة إعطاء الأفضلية للموردين الأوروبيين في شراء المعدات العسكرية، مؤيدا فكرة الحصول على قرض أوروبي لتمويل هذه الجهود.

المصدر: أ ف ب