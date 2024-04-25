مصادر فرنسية تكشف عن صفقة أسلحة لتجهيز عدد من الكتائب في الجيش القطري

أفادت صحيفة "لاتريبين" الفرنسية بأن قطر تنوي شراء 120 مدرعة فرنسية من طراز VBCI تنتجها شركة KNDS France لتجهيز عدد من الكتائب في جيشها.

وأشارت المصادر للصحيفة الفرنسية أن الشركة الفرنسية تقدم بناء على طلب من دولة قطر وبشكل أولي 120 مركبة مدرعة للمشاة طرازVBCI لتجهيز كتيبتين في تشكيلات القوات المسلحة القطرية.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم تزويد المركبة المدرعة "التي أثبتت كفاءتها القتالية" ببرج يحتوي على مدفع من عيار 40 ملم من تصنيع شركة CTA Internatioal، مضيفة أنه في حال تم تأكيد هذه الصفقة فإنها ستكون جزءا من طلبية أكبر بكثير تريد قطر من خلالها تجهيز 6 كتائب من هذه المركبات القتالية.

وبينت المصادر أن قطر راغبة في تنفيذ العقد على 3 مراحل في الوقت الذي تتنافس فيه الشركة الفرنسية المذكورة وشركة BMC التركية (التي تعود ملكية 49% من أسهمها إلى القوات المسلحة القطرية) وشركة Rheinmetall الدفاعية الألمانية، من أجل الفوز بتزويد قطر بمركبات مشاة قتالية.

المصدر: La Tribune