روسيا تطور عربات عسكرية برمائية للاستطلاع والحرب الإلكترونية

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير عربات عسكرية برمائية مخصصة لأعمال الاستطلاع والحرب الإلكترونية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العربات الجديدة ستكون نسخة مطورة عن عربات "تريتون" البرمائية الروسية، لكنها ستحصل على محركات ونواقل حركة مطوّرة، وتحاكي من حيث الشكل مركبات LuAZ العسكرية.

وستجهّز العربات الجديدة بمنظومات حرب إلكترونية جديدة تدعى "Volnorez"، سيكون لها القدرة على العمل كمنظومات استطلاع إلكتروني، كما ستعمل كمنظومات للتشويش وشل حركة درونات FPV المعادية.

وكانت روسيا قد كشفت عن منظومات "Volnorez" لأول مرة خلال منتدى "الجيش-2023"، وأشار الخبراء حينها إلى أن هذه المنظومات الصغيرة الحجم تعمل بشكل فعال على التشويش على إشارات التحكم بالدرونات في دائرة نصف قطرها 600 م، وبمجرد دخول الطائرة المسيّرة نطاق عمل المنظومة تشلّ حركتها في الهواء.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد جهّزت بعض دبابات T-80BVM التي تشارك بالعملية الخاصة بمنظومات "Volnorez"، كما يمكن تركيب هذه المنظومات على العديد من أنواع المركبات القتالية، مثل الدبابات والمدرعات وعربات نقل الجنود القتالية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا