روسيا تطور منظومة سيبرانية هجينة تحمي المنشآت الهامة من غارات المسيّرات

ظهرت في روسيا منظومة هجينة جديدة من شأنها حماية المنشآت الهامة من هجمات المسيّرات.

وقد أطلق على المنظومة "بياتنيتسا" (الجمعة). وسيتم الكشف عنها في منتدى "الجيش –2024" العسكري التقني الدولي الذي سيعقد في الفترة ما بين 12 و18 أغسطس المقبل في بلدة كوبينكا بضواحي موسكو.

إقرأ المزيد

وقال مصمم المنظومة ستانيسلاف:" سنقدم في المنتدى منظومة تجمع بين منصات أوتوماتيكية للرشاشات وشبكات عصبية تتيح لنا فرصة قيادة مختلف الأسلحة والأجهزة في منطقة ذات مساحة كبيرة، وستقوم التكنولوجيا التي ابتكرناها على أفضل ما توصل إليه قطاعنا الخاص بالأمن السيبراني والصناعة التي تنتج الأسلحة".

وأشار المصمم إلى أن المنظومة المذكورة ستسمح بحماية المنشآت ذات المساحات الكبيرة، بما في ذلك المؤسسات الصناعية التي تتعرض لهجمات المسيرات الأوكرانية. وقال إن منظومة "الجمعة" ستسمح بإيجاد خيار أمثل للتأثير على المسيّرات انطلاقا من عوامل مختلفة.

وعلّق على تسمية منظومة "الجمعة" قائلا:" ليس هناك أي مغزى خفي، وقد اخترنا تلك التسمية لأن المنظومة اخترعت في يوم الجمعة".

المصدر: نوفوستي