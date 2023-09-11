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شركة "Rheinmetall" ستزود أوكرانيا بـ40 مركبة مشاة قتالية أخرى من طراز "Marder"

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AP
مركبة مشاة قتالية من طراز "Marder"
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أعلن المكتب الصحفي لشركة "Rheinmetall" الدفاعية الألمانية أن الشركة ستقوم بأمر من الحكومة الألمانية، بتزويد أوكرانيا بـ 40 مركبة مشاة قتالية أخرى من طراز "Marder".

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وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في موقع الشركة: "كلفت الحكومة الفدرالية الألمانية شركة "Rheinmetall" بتزويد أوكرانيا بـ40 مركبة مشاة قتالية من طراز "Marder".

وأضاف البيان أنه تم تلقي هذا الطلب في أغسطس الماضي، ويتعلق بإصلاح مركبات المشاة القتالية من طراز "Marder 1A3" من مخزونات الجيش الألماني وكذلك إعدادها للاستخدام في الظروف العسكرية.

وتابع أن عمليات التسليم الأولى بموجب الطلب الحالي ستبدأ العام الجاري.

وبهذه الصورة سيصل العدد الإجمالي لمركبات المشاة القتالية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا إلى 80 وحدة.

المصدر: نوفوستي

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