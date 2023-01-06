برلمانية ألمانية: قرار السلطات الألمانية تسليم أوكرانيا عربات مدرعة قتالية خاطئ

أعربت عضو البرلمان الألماني سارة واجنكنخت، عن اعتقادها بأن حكومة بلادها ترتكب خطأ جدي باتخاذها قرار تسليم أوكرانيا عربات مدرعة قتالية من طراز Marder.

وأضافت واجنكنخت التي كانت تشغل منصب الرئيس السابق لكتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، في حديث لصحيفة Welt am Sonntag: "قرار توريد هذه العربات القتالية من جانب الائتلاف الحاكم ( الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني وحزب الخضر والحزب الليبرالي) يساهم بشكل أكبر في تصعيد أخطر نزاع منذ الحرب العالمية الثانية".

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وترى البرلمانية أن الحكومة الألمانية بهذه الطريقة تتصرف بشكل "يتعارض مع رغبات غالبية السكان [في ألمانيا]، حيث أن الثلثين، وفقا لاستطلاعات الرأي، لا يؤيدون توسيع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأشارت واجنكنخت إلى أن ألمانيا وفي ضوء تاريخها، لا ينبغي أن تزود كييف بمركبات المشاة القتالية والدبابات. وقالت: "يجب علينا أن ندرك، أن الحرب المريعة التي شنتها ألمانيا النازية ضد الاتحاد السوفيتي تسببت بمقتل 27 مليون شخص غالبيتهم من الروس".

وشددت على ضرورة أن يستغل المستشار الألماني أولاف شولتس الهدنة، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، لتقديم مبادرة دبلوماسية حول السلام بدلا من زج ألمانيا بشكل متزايد في الحرب.

المصدر: تاس