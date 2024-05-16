قمة العرب بالبحرين.. مطالبة بوقف حرب غزة وتحد لهيمنة الغرب

قرارات شجاعة ونتائج ملموسة.. تلك تطلعات الشعوب العربية من قمة المنامة التي تأتي في ظروف دولية وإقليمية بالغة الحساسية، لا تتوقف الدعوات من ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للتصدي للحرب الإسرائيلية على غزة، ولا تخفت المطالب للتحرك من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذُه في القطاع، ومع الاستمرار في حشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني، تظهر الحاجة الملحة لتكثيف التنسيق والتواصل العربي العربي، والتوجه بخطوات عملية نحو الخروج من الأزمات، بالانخراط بشكل موحد في نظام متعدد الأقطاب، يفرض نفسه على العالم بعد تجربة مريرة مع الهيمنة الغربية. فأي أثار ستتركها قمة المنامة على العمل العربي المشترك، وأي أوراق ضغط تمتلكها الدول العربية من أجل العمل على وقف الإبادة الجماعية في غزة، والتصدي لكل الاخطار الوجودية التي تهدد فلسطين والأمة؟

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