عرض منصة "Mena.ONLINE" لتطوير الأعمال في منتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال (WEIF 2024)

قدمت رئيسة مجلس الأعمال الروسي-العربي، تاتيانا غفيلافا، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي، في إطار منتدى "WEIF 2024" عرضا تقديميا للمنصة الرقمية "Mena.ONLINE".

وفي إطارمنتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال "WEIF 2024"، الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة، قدمت رئيسة مجلس الأعمال الروسي-العربي تاتيانا غفيلافا، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية "UAC" الدكتور خالد حنفي، عرضا تقديميا للمنصة الرقمية "Mena.ONLINE"، منصة تكنولوجيا لتطوير الأعمال (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

وحضر العرض رؤساء غرف التجارة والصناعة للدول العربية، بالإضافة إلى نائب المدير العام، المدير العام لمديرية الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

RT

وتم تنفيذ فكرة المشروع المصمم ليصبح أداة لتكثيف التعاون التجاري والاقتصادي برعاية اتحاد الغرف العربية بهدف توسيع نطاق الشراكات التجارية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

RT

وتحدث القائمون على المنصة في كلمتهم عن إمكانيات ووظائف مساحة الأعمال الرقمية هذه، كما دعوا الشركات المهتمة للتسجيل.

RT

وتضمنت أعمال المنتدى عددا من الأنشطة الثقافية والعملية، وتم تنظيم مناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحا لتطوير الأعمال والابتكار ودور التحول الرقمي والابتكار في مجال ريادة الأعمال والأمن الغذائي.

المصدر: RT