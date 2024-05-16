مجلس الأعمال الروسي - العربي يجري اجتماعات تحضيرية لحدث نوعي في سلطنة عمان

عقد وفد روسي برئاسة رئيسة مجلس الأعمال الروسي -العربي تاتيانا غفيلافا اجتماعات تحضيرية للمعرض الدولي الخامس Arabia-EXPO المزمع عقده هذا العام في سلطنة عمان.

وتمت مناقشة قضايا التعاون مع مجلس الأعمال الروسي -العربي، و دعوة الوفود المصرية والإفريقية والجزائرية للمشاركة في الحدث. كما تم عقد اجتماع مع مديرية الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية "اليونيدو" ومع الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر ودول شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط.

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وجرى عقد الاجتماعات في المنامة على هامش مشاركة الوفد في منتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال (WEIF 2024).

وتستضيف عاصمة سلطنة عمان في الفترة من 22 إلى 23 من أكتوبر المقبل الدورة الثالثة عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي والمعرض الدولي الخامس Arabia-EXPO.

ويجمع الحدثان روسيا و22 دولة عربية ويهدفان إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، ويتم التنظيم من قبل مجلس الأعمال الروسي العربي بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان.

ووفقا لبيان نشره مجلس الأعمال الروسي العربي فإن منصة الأعمال Arabia-EXPO توفر منصة لمناقشة وتبادل الآراء والخبرات حول أبرز قضايا الاقتصاد العالمي والأجندة الروسية العربية.

وسيضم Arabia-EXPO معارض وطنية للدول العربية، ومعارض للمناطق الروسية، بالإضافة إلى معارض لشركات عربية وروسية مميزة.

وكمؤشر على استراتيجية العلاقات بين موسكو ومسقط، تشارك سلطنة عمان في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو بصفة ضيف شرف.

المصدر: RT