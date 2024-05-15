وفد "مجلس الأعمال الروسي - العربي" يشارك في منتدى الاستثمار العالمي في البحرين (صور)

شارك وفد روسي برئاسة رئيسة مجلس الأعمال الروسي -العربي تاتيانا غفيلافا، في منتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال (WEIF 2024)، الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة.

وينظم "المنتدى الاقتصادي العالمي 2024" برعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

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وقد حضر وفد مجلس الأعمال الروسي -العربي حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، والذي شارك فيه رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس، والرئيس الفخري لمجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال والابتكار الشيخ إبراهيم آل خليفة، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية علي بن إبراهيم المالكي.

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وتضمنت أعمال المنتدى عددا من الأنشطة الثقافية والعملية، كجزء من المنتدى، وتم تنظيم مناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحا لتطوير الأعمال والابتكار ودور التحول الرقمي والابتكار في مجال ريادة الأعمال والأمن الغذائي وقضايا المساواة بين الجنسين.

RT

ويشارك "مجلس الأعمال الروسي - العربي" في منتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال 2024 (WEIF) بدعوة من الاتحاد العام للغرف العربية، وقد بدأت أعمال المنتدى 14 مايو الجاري وستستمر حتى 16 من نفس الشهر.

المصدر: RT