الرئيس السابق ترامب غير موافق على حظر تيك توك!

قال ترامب: "إذا تخلصنا من تيك توك، فسوف يتضاعف تأثير Facebook، ولا أريد أن يكون أداء Facebook، الذي غش في الانتخابات الأخيرة، أفضل. إنهم عدو حقيقي للشعب". برايان فلود – فوكس نيوز

بينما يدرس مجلس الشيوخ حظر تيك توك، يمكن أن تكون المعركة الحقيقية بين المرشح الجمهوري المفترض دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ. إذ لا يؤيد ترامب مشروع قانون في مجلس النواب يقضي بحظر تيك توك، ويعد هذا الموقف تحولًا بالنسبة للرئيس السابق.

قال ترامب إنه لا ينبغي للمشرعين الأمريكيين حظر المنصة المملوكة لشركة ByteDance لمجرد أنها ستفيد فيسبوك. وقال ترامب لمضيف قناة فوكس نيوز، هوارد كورتز الشهر الماضي: "لقد وجدت أن فيسبوك غير أمين للغاية".

يشعر جون ماكنتي، أحد المؤثرين المحافظين على تيك توك والذي لديه أكثر من 2.2 مليون متابع والذي خدم سابقًا في إدارة ترامب، أن انتقادات الرئيس السابق "تصيغ الأمر بشكل جيد" وأن حظر تيك توك لن يؤدي إلا إلى جعل زوكربيرغ أكثر قوة.

وقال ماكنتي لـ Fox News Digital: "لقد دمرتيك توك أرباح كل من Facebook وGoogle لسنوات وقلص بشكل كبير من حصتيهما في السوق. لا يوجد شيء ترغب شركات التكنولوجيا الكبرى فيه أكثر من التخلص من أكبر منافس لها".

في الواقع، يبدو أن حظر تيك توك هو بالضبط ما يريده زوكربيرغ. وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2020: نفذ مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، استراتيجية "النسخ والاستحواذ والقتل" لهزيمة المنصات المنافسة. وأشار المقال البالغ من العمر 4 سنوات، والذي تم نشره بينما كانت Meta تستعد لإطلاق Instagram Reels، إلى أن المنتج تم تصميمه لمنافسة تيك توك بشكل مباشر.

وعلى الرغم من نجاح Instagram Reels، إلا أنه لم يبطئ تيك توك، الذي يظل منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لمعظم الشباب.

عمل زوكربيرغ، الذي تعلم التحدث بلغة الماندرين الصينية وطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ أن يمنح طفله الذي لم يولد بعد اسمًا صينيًا فخريًا في عام 2015، منذ فترة طويلة على تحقيق نجاحات مع بكين. لكن رسائل زوكربيرع فيما يتعلق بالصين تغيرت، وبدأ مؤسس فيسبوك في انتقاد الحكومة الصينية مع تزايد شعبية تيك توك.

قال زوكربيرغ، خلال خطاب ألقاه عام 2019 في جامعة جورج تاون قبل أن يروج لتطبيق واتس أب المملوك لشركة ميتا: "تقوم الصين ببناء شبكة الإنترنت الخاصة بها والتي تركز على قيم مختلفة، وتقوم بتصدير رؤيتها للإنترنت إلى بلدان أخرى. وحتى وقت قريب، تم تعريف الإنترنت في كل دولة تقريبًا خارج الصين من خلال منصات أمريكية ذات قيم قوية لحرية التعبير. ولكن لا يوجد "ضمان أن هذه القيم ستنتصر".

وذكرت وول ستريت جورنال أن زوكربيرغ التقى بالعديد من المشرعين لدفع فكرة أن تيك توك "يمثل خطرًا على القيم الأمريكية والتفوق التكنولوجي" وأخبر الرئيس ترامب آنذاك أن "صعود شركات الإنترنت الصينية يهدد الأعمال التجارية الأمريكية" خلال اجتماع في المكتب البيضاوي. ونجح في دفع ترامب للتوقيع على أمر تنفيذي بحظر تيك توك في عام 2020.

ولكن في السنوات التي تلت ذلك، أثارت شركة ميتا غضب المحافظين عندما قامت بتعليق حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام في أعقاب أحداث 6 يناير. وجاء ذلك بعد أن قامت بتقييد القصص في موجز الأخبار المتعلقة بتقرير صحيفة نيويورك بوست المفاجئ عن الكمبيوتر المحمول الفاضح الخاص بهانتر بايدن.

يعتقد ماكنتي أن الأحداث التي وقعت منذ خطاب زوكربيرغ في جورج تاون تثبت أن تعليقاته كانت مخادعة. وقال ماكنتي: "لقد قام زوكربيرغ بمراقبة القصص الإخبارية المشروعة خلال انتخابات عام 2020 ثم منع رئيس الولايات المتحدة الحالي من استخدام منصته. لذا فإن حديثه عن أن تيك توك يمثل خطرًا على القيم الأمريكية يبدو مخادعًا بعض الشيء".

بحلول عام 2022، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن "فيسبوك قام بهدوء بتمويل مجموعات شعبية صغيرة لخوض معاركه في واشنطن"، وأشارت إلى أن شركة أمريكان إيدج كانت "تهاجم بقوة منافستها تيك توك".

أفادت مقالة منفصلة لصحيفة واشنطن بوست عام 2022 أن ميتا دفعت لشركة استشارات الحزب الجمهوري Targeted Victory "لتأليب الجمهور ضد تيك توك".

نشر ترامب مؤخرًا على موقع Truth Social، "إذا تخلصت من تيك توك، فسوف يتضاعف تأثير Facebook، ولا أريد أن يكون أداء Facebook، الذي غش في الانتخابات الأخيرة، أفضل. إنهم عدو حقيقي للشعب".

يقول رجل الأعمال المقيم في فلوريدا، شون ميكي، وهو مؤيد قوي لترامب ويستضيف البودكاست “Close & Conquer” لشبكة فوكس نيوز ديجيتال:"لا يستطيع مجلس الشيوخ منح زوكربيرغ هذا النوع من السلطة، خاصة قبل الانتخابات، وحرية التعبير ضرورية على تيك توك أو أي منصة أخرى".

اتهم ديفيد بوسي، رئيس منظمة Citiens United، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال زوكربيرغ بأنه: "مهتم باحتكار السوق على البيانات أكثر من اتخاذ موقف يفيد أمريكا.

وفي الوقت نفسه، أعلن النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، مايك غالاغر، والذي اشتهر بتشدده مع تيك توك، أنه سينضم إلى شركة تحليل البيانات Palantir، التي تأسست على يد عضو مجلس إدارة Meta. ورد ترامب من خلال Truth Social على غالاغر قائلا: "لا تنسوا أبدا جبناءنا وضعفاءنا! يا له من وصمة عار".

المصدر: فوكس نيوز

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