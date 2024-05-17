استثمارات الصين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية عند أدنى مستوى في 15 عاما.. فما السبب؟؟

خفضت الصين حجم استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية إلى نحو 767 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ربيع العام 2009.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن استثمارات الصين في سندات الخزانة تراجعت في مارس الماضي بمقدار 7.6 مليار دولار إلى 767.4 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما.

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ووفقا للخبراء فإن بكين تقوم ببيع سندات الخزانة الأمريكية بشكل تدريجي مع تراجع جاذبيتها ووسط تدهور العلاقات التجارية مع واشنطن.

وأشار خبراء إلى أن خدمة الدين الأمريكي أصبحت أحد أكبر بنود الميزانية الأمريكية ما يثير مخاوف لدى بكين حول استدامة الموارد المالية للحكومة الأمريكية.

كما لفت الخبراء إلى أن تجميد الغرب لجزء من احتياطيات روسيا الدولية بات يثير قلق العملاق الآسيوي، ومع تزايد المخاطر بدأت الصين في تحويل أموالها إلى أصول أكثر موثوقية، وخاصة الذهب.

المصدر: RT