بوتين وشي يناقشان فكرة "الهدنة الأولمبية"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه خلال المحادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تمت مناقشة مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن "الهدنة الأولمبية".

وأوضح بوتين في مؤتمر صحفي عقب زيارته للصين أن شي جين بينغ ناقش هذا الموضوع معه، لكنه أشار إلى أن المناقشة كانت سطحية حيث قال: "نعم، أخبرني الرئيس شي جين بينغ بهذا، وناقشنا هذا الموضوع معه.. حسنا، لقد تطرقنا إليه (بشكل سطحي)".

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وأشاد الرئيس بوتين بمبادئ الهدنة الأولمبية، ووصفها بأنها مبادئ صحيحة جدا تم تطويرها على مر القرون من قبل المجتمع العالمي، قائلا: "ليس من قبيل المصادفة أن المجتمع العالمي قد طورها على مر القرون. صحيح أن قلة من الناس التزموا بهذا المبدأ، باستثناء اليونان القديمة".

وأضاف بوتين أنه يتم انتهاك المبادئ الأولمبية في الغرب، بينما يطالبون روسيا بالامتثال لهذه المبادئ، مشيرا إلى أن الغرب ينتهكها فيما يتعلق بروسيا، حيث لا يسمح للرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية تحت العلم والنشيد الوطني الروسي.

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وأكد بوتين أن روسيا لن توافق على هذه الشروط ولن تتنازل في هذه المسألة.

و"الهدنة الأولمبية" هو تقليد إغريقي قديم ولد في القرن الثامن قبل الميلاد، وشكل المبدأ المقدس الذي تسند إليه الألعاب الأولمبية.

ويرتكز مفهوم "الهدنة الأولمبية" بتعليق الصراعات العسكرية والعمليات القتالية خلال الفترة المحيطة بألعاب الأولمبياد، وتتمثل فكرتها في إيقاف الأعمال العدائية والعنف بين الدول والشعوب المشاركة في الألعاب الأولمبية، وذلك لتمكين الرياضة من أن تكون وسيلة للتواصل والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وتقترح الهدنة الأولمبية فترة من الهدوء وعدم العداء لتمكين الرياضيين والمشجعين والمشاركين في الألعاب الأولمبية من الاستمتاع بالمنافسة الرياضية والتضامن العالمي.

ويتم تعيين فترة الهدنة الأولمبية قبل بدء الألعاب الأولمبية وتستمر حتى بعدها بفترة محددة، وتهدف إلى تعزيز السلام والتفاهم الدولي.

المصدر: نوفوستي + RT