منع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في حفل افتتاح أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الثلاثاء، أن الرياضين الروس والبيلاروس الذين سيكون بمقدورهم المنافسة في أولمبياد "باريس 2024" في وضع محايد، لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب.

وقال مدير اللجنة الأولمبية الدولية جيمس ماكلاود بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الثلاثاء في لوزان، إن الرياضيين الروس والبيلاروس الذين يخوضون غمار المنافسة تحت علم محايد "لن يكونوا ضمن الوفود والفرق المشاركة خلال عرض حفل الافتتاح كونهم رياضيين فرديين".

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ومع ذلك، ستتاح للرياضيين الروس والبيلاروس فرصة التواجد في مدرجات الملعب الذي سيقام فيه الحدث.

وسيتم اتخاذ القرار بشأن مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في حفل ختام أولمبياد باريس في وقت لاحق.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، استبعدت الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها وافقت في ديسمبر 2023، على قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية كرياضيين فرديين محايدين.

ولن يسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروس في أولمبياد باريس بإظهار أي شيء يرمز إلى جنسيتهم، من الرموز إلى الأناشيد، في حال فوزهم بميدالية ذهبية.

وسيرفع العلم الأبيض المحايد الذي يحمل حروف "AIN" التي ترمز إلى الرياضيين الأولمبيين المحايدين، فيما سيتم عزف النشيد الأولمبي في الملعب، بالإضافة إلى عدم تسجيل نتائج الصاعدين إلى منصات التتويج على جدول الميداليات الرسمية.

يذكر أن اللجنة البارالمبية الدولية، أعلنت في السادس من مارس الجاري، أنها لن تسمح للرياضيين الروس والبيلاروس الذين يتنافسون تحت راية محايدة في الألعاب البارالمبية في باريس 2024 بالمشاركة في حفلي الافتتاح والختام.

المصدر: interfax + RT