تحذيرات جدية من دور استخباراتي بريطاني خطير ضد روسيا. حول ذلك، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

بناءً على العديد من ملاحظات المحللين السياسيين الغربيين، يمكن افتراض أن أجهزة المخابرات الغربية كانت وراء التحضير للهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي. ومن المرجح أن يكون قد تم تدريب مرتكبي جرائم القتل الجماعي في تركيا، بحسب أستاذ القانون، البروفيسور يوري جدانوف، وقال:

المجرمون لا جنسية لهم. ولكن معرفة انتماء القتلة يمكن أن يساعد. الحقيقة هي أن جهاز المخابرات البريطاني MI6 يراقص المتطرفين الطاجيكيين منذ فترة طويلة. ففي العام 2018، أنشأ البريطانيون ما يسمى بـ "التحالف الوطني الطاجيكستاني" الذي جمع فلول جميع الإرهابيين الطاجيكستايين الذين نجوا من الموت في سوريا. ولا أستبعد أن يتم قريبا تأكيد انتماء الإرهابيين المعتقلين إلى التحالف الوطني الطاجيكستاني بطريقة أو بأخرى.

والآن، دعونا نتذكر الصداقة الحميمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومدير MI6 ريتشارد مور، الذي كان سفيرًا لبريطانيا في تركيا.

هل أنت متأكد من أن جهاز MI6 يتفاعل مع داعش؟

تحدث البريطانيون أنفسهم عن ذلك! فقد اعترف الرئيس السابق للمخابرات البريطانية، السير أليكس يونغر (الذي قاد MI6 حتى العام 2020)، ذات مرة في مقابلة مع الصحافة البريطانية، بأن عملاءه تسللوا إلى قيادة هذه المجموعة، بدعوى فضح خططها الخبيثة لتنفيذ هجمات إرهابية في بريطانيا.

أي أن اعتراف داعش السريع بمسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي على كروكوس يشكل دليلا غير مباشر على تورط Mi-6 في عملية القتل الجماعي؟

هكذا، على ما يبدو. التحقيق سيظهر (الحقيقة).

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