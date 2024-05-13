 
مباشر

واشنطن: سنعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال أيام

أخبار العالم

واشنطن: سنعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال أيام
Legion-Media Abaca Press
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xj5d

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القريبة القادمة.

وأوضح ساليفان خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "لدينا حزمة مساعدات أخرى متوقعة خلال الأيام القريبة القادمة، إذ أننا نسعى للإسراع بوتائر التوريدات".

وأشار ساليفان مع ذلك إلى أنه لا ينبغي توقع تقديم حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا كل أسبوع.

إقرأ المزيد
"البايس": إسبانيا تعد حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا تشمل دبابات "ليوبارد 2" ألمانية

يذكر أن الكونغرس الأمريكي وافق في أبريل الماضي على تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد توقف المساعدات الأمريكية للقوات الأوكرانية، الذي دام نحو 5 أشهر بسبب عجز الكونغرس عن المصادقة على أي تشريع بشأن المساعدات على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا