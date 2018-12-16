الحوثيون: "العدوان" مستمر في خرق الاتفاق بشأن الحديدة

اتهمت قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بمواصلة انتهاكاته للهدنة في محافظة الحديدة.

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وفي مؤتمر صحفي قال الناطق باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "تحالف العدوان" شن 12 غارة في المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 26 غارة على مناطق أخرى متفرقة.

وبحسب سريع فقد شن التحالف 3 غارات على منطقة "كيلو 16" و3 غارات على ميناء الصليف و5 غارات على منطقة بيت الفقيه بالحديدة وغارة على مدينة الخوبة، مشيرا إلى سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى جراء هذه الغارات.

كما شن طيران التحالف 3 غارات استهدفت منطقة بني شرعب في بلاد الطعام بريمة، وأدت إلى مقتل امرأة، و5 غارات قبالة نجران، وغارتين على شدا ورازح بصعدة و3 غارات على عبس وحرض وحيران بحجة و5 غارات على نهم، وغارة على ملحان بالمحويت، و7 غارات على باقم بصعدة.

وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة أن طيران العدوان ألقى قنابل عنقودية على مراعي ومزارع المواطنين في عزلة المجاملة بمديرية بيت الفقيه بالحديدة، وقنابل صوتية فوق بني الحمادي بمديرية بني سعد بالمحويت.

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي توصل إليه طرفا النزاع أثناء مشاوراتهما في السويد، الخميس الماضي، شهدت المنطقة منذ ذلك التاريخ، ثلاث مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق عديدة، كانت أكثرها شراسة، السبت، في منطقة "الدريهمي" جنوبي المحافظة.

وسابقا اليوم الأحد، ناشد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، طرفي النزاع "احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم" بشأن الحديدة. وأضاف أن الأمم المتحدة (التي جرت مشاورات ستوكهولم تحت رعايتها)، تعمل "عن قرب" مع كل من الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، لضمان التطبيق السريع والتام لاتفاق الحديدة.

المصدر: قناة المسيرة + الأناضول