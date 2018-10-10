الحوثيون: مقتل طاقم زورق حربي للتحالف العربي قبالة ميدي

أفاد مراسلنا في اليمن بأن الحوثيين أعلنوا، اليوم الأربعاء، مقتل طاقم زورق حربي تابع للتحالف بعد استهدافه قبالة سواحل ميدي.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لـ"أنصار الله" الحوثيين، إن "القوات البحرية دمرت زورقا بحريا تابعا للتحالف" قبالة سواحل مديرية ميدي الحدودية.

ونقلت القناة عن مصدر في القوات البحرية، تأكيده مقتل جميع من كانوا على متن الزورق.

المصدر: RT + وكالات