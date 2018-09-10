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عون: قضية "الأونروا" قد تشكل بداية توطين

أخبار العالم العربي

عون: قضية
Reuters Stephane Mahe
الرئيس اللبناني، ميشال عون
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قال رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إن مسألة قطع التمويل الأمريكي عن "الأونروا" سيتم التطرق إليها، خلال كلمته التي سيلقيها أمام البرلمان الأوروبي.

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وأضاف عون أن قضية "الأونروا" من الممكن أن تشكل بداية توطين، وهذا مناف للدستور اللبناني بشكل قاطع، ويجمع اللبنانيون على رفضه.

وجاءت تصريحاته خلال زيارته لـ مدينة ستراسبورغ الفرنسية، تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو طاجاني.

مشيرا إلى أن الكلمة التي سيلقيها أمام البرلمان، ستتناول العلاقات اللبنانية الأوروبية، وسيشكل ملف النازحين السوريين الأولوية لزيارته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر مسبقا، وقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشكل كامل، بعد مرور أشهر على خفض الدعم المالي للوكالة، والتي كانت الولايات المتحدة على مدى عقود، المساهم الأول في موازنة الوكالة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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