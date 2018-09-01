"الأونروا": قرار واشنطن وقف التمويل مخيب للآمال

أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن خيبة أملها ودهشتها لقرار واشنطن وقف تمويلها، ورفضت الاتهامات الأمريكية الموجهة لها.

وكتب المتحدث باسم "الأونروا" كريس جانيس في سلسلة تغريدات على تويتر: "نرفض بأشد العبارات الممكنة انتقاد مدارس "الأونروا" ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".

3. We reject in the strongest possible terms the criticism that UNRWA’s schools, health centers, and emergency assistance programs are “irredeemably flawed”. RT — Chris Gunness (@ChrisGunness) August 31, 2018

وأضاف أن القرار الأمريكي مثير للدهشة ولاسيما بعد أن جددت "الأونروا" والولايات المتحدة في ديسمبر 2017 اتفاق التمويل الذي أقر بالإدارة الناجحة والمهنية للوكالة.

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وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد أعلنت الجمعة أن بلادها "لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى "الأونروا"، التي وصفتها بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، واتهمتها بأنها تزيد "إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة" أعداد الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم صفة اللاجئ.

المصدر: وكالات