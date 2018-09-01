 
مباشر

"الأونروا": قرار واشنطن وقف التمويل مخيب للآمال

أخبار العالم العربي

Reuters ABED OMAR QUSINI
مدرسة تديرها "الأونروا" في نابلس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kq58

أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن خيبة أملها ودهشتها لقرار واشنطن وقف تمويلها، ورفضت الاتهامات الأمريكية الموجهة لها.

وكتب المتحدث باسم "الأونروا" كريس جانيس في سلسلة تغريدات على تويتر: "نرفض بأشد العبارات الممكنة انتقاد مدارس "الأونروا" ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وأضاف أن القرار الأمريكي مثير للدهشة ولاسيما بعد أن جددت "الأونروا" والولايات المتحدة في ديسمبر 2017 اتفاق التمويل الذي أقر بالإدارة الناجحة والمهنية للوكالة.

إقرأ المزيد
صورة من الأرشيف رسميا.. الولايات المتحدة تقطع تمويل الأونروا

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد أعلنت الجمعة أن بلادها "لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى "الأونروا"، التي وصفتها بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، واتهمتها بأنها تزيد "إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة" أعداد الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم صفة اللاجئ.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا