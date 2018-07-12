البحرين تحتفي بأول امرأة تنفذ طلعة جوية بطائرة حربية

أعلنت البحرين عن إنجاز غير مسبوق للمرأة البحرينية، تمثل في تنفيذ أول سيدة بحرينية طلعة جوية بطائرة حربية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، شهد الطلعة الجوية التي قادتها حفيدته، الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة.

وأوضحت الوكالة أن عائشة بنت راشد آل خليفة أقلعت بطائرة حربية قتالية من طراز "هوك" من قاعدة الشيخ عيسى الجوية صباح أمس، واستمرت الطلعة الجوية لمدة ساعة واحدة.

ووصف رئيس الوزراء البحريني الطلعة الجوية التي نفذتها عائشة بنت راشد بطائرة حربية بأنها حدث فريد وإنجاز مشهود "يجسد العزيمة وروح التحدي لدى المرأة البحرينية والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه في أشد المجالات صعوبة".

وأكد في هذا السياق، المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، أن الشيخة عائشة "سجلت إنجازا في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني".

المصدر: bna