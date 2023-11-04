 
مباشر
عاجل
مؤتمر صحفي مشترك من عمان للوزراء بلينكن والصفدي وشكري

بعد إسرائيل والأردن.. بلينكن يتوجه إلى تركيا

أخبار العالم العربي

بعد إسرائيل والأردن.. بلينكن يتوجه إلى تركيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcu8

أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم السبت، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط وسط النزاع المتصاعد بين إسرائيل وحركة "حماس".

إقرأ المزيد
مراسلتنا: انطلاق الاجتماع بين وزراء الخارجية العرب وبلينكن في عمان
مراسلتنا: انطلاق الاجتماع بين وزراء الخارجية العرب وبلينكن في عمان

ويزور بلينكن الأردن اليوم لإجراء محادثات مع شركاء الولايات المتحدة العرب بعد زيارته لإسرائيل أمس الجمعة وهو يعقد حاليا اجتماعا مغلقا مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ويناقش الوزير الأمريكي "الآليات العاجلة الرامية إلى الحد من العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية"، في ظل مخاوف المجتمع الدولي من تصعيد الصراع، حسب بيان الخارجية الأمريكية.

إقرأ المزيد
إعلام عبري: نتنياهو يدرس طلب واشنطن بشأن وقف إطلاق نار قصير في قطاع غزة
إعلام عبري: نتنياهو يدرس طلب واشنطن بشأن وقف إطلاق نار قصير في قطاع غزة

وقتل في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر أكثر من 1400 شخص، حسب السلطات الإسرائيلية، فيما احتجزت "حماس" أكثر من 240 رهينة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" اليوم السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إنه قطع جميع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ولم تؤكد الخارجية الأمريكية في بيانها الصحفي وجود لقاء بين بلينكن والرئيس التركي حتى لو بدا هذا الأمر محتملا، بحسب الوفد المرافق له.

إقرأ المزيد
أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه وألقيناه
أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه وألقيناه

 وفي أنقرة، سيناقش رئيس الدبلوماسية الأمريكية أيضا مسألة أوكرانيا والانتهاء من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي عرقلته تركيا منذ فترة طويلة، وفقا للمصدر نفسه.

وكان الرئيس التركي قد قدم مؤخرا إلى البرلمان التركي بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو"، بعد سبعة عشر شهرا من الجمود، لكن العملية لم تكتمل بعد.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)