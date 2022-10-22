المغرب.. الأمن يصدر مذكرة بحث ضد الميلودي‎‎ إثر تهديده أمنيين بالتصفية الجسدية (فيديو)

ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أصدرت مذكرة بحث في حق المغني الشعبي عادل الميلودي، للاشتباه في تهديده موظفي شرطة بالتصفية الجسدية، وقذفهم، والتشهير بهم.

وكان الميلودي الذي تروج أخبار بأنه يتواجد بفرنسا، قد عمد في "بث مباشر" إلى تهديد أمنيين بمدينة القنيطرة، بأنه سيدهسهم بسيارته، لأنهم وراء سجن زوجته.

وكانت محكمة القنيطرة قد قضت في الشهر الفائت بسجن زوجة الميلودي 9 أشهر نافذة، جراء عرقلة عمل عناصر الشرطة أثناء توقيفهم لابنها وتعريضهم للإهانة المقرونة بالعنف الجسدي والسب والشتم.

وتضمن الحكم ذاته، دفع زوجة الميلودي تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 10 آلاف و500 درهم.

#إصدار مذكرة بحث وطنية في حق عادل الميلودي pic.twitter.com/hLhdIwNDEw — جريدة المساء (@jaridate_elmass) October 21, 2022

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي