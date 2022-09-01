الخزعلي يغلق مقار عصائب أهل الحق في العراق

طلب قيس الخزعلي، زعيم حركة "عصائب أهل الحق"، من أنصاره غلق كافة مكاتب العصائب حتى إشعار آخر.

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كما طلب الخزعلي في بيان مقتضب نشره اليوم الخميس في حسابه على موقع "تويتر"، من مسلحيه وعناصره عدم الرد على أي إساءة أو حرق للمكاتب، معتبرا أن "هناك من يتربص بمجموعته ويريد تأزيم الأمور".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني في العراق بأن اشتباكات اندلعت في محافظة البصرة (بجنوب العراق) الليلة الماضية بين جماعتين مسلحتين.

وقال المصدر لـRT إن "اشتباكات اندلعت الليلة الماضية بين "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق" التابعة لأمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي.

وأضاف أن "الاشتباكات كانت متقطعة واستمرت حتى فجر اليوم".

المصدر: RT