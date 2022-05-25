العراق.. الحشد والقوات الأمنية يحبطون محاولة تسلل في نينوى

تمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات نينوى لهيئة الحشد الشعبي بالاشتراك مع القوات الأمنية العراقية، الأربعاء، من قتل أحد عناصر تنظيم "داعش" في ناحية "وانه" بالمحافظة.

وأشار بيان صادر عن الهيئة، إلى أن "القوة المشتركة قامت بملاحقة عناصر للتنظيم حاولوا التسلل إلى قرية الدواسة في الناحية، حيث نجحت القوة بقتل أحد الإرهابيين المتسللين".

وذكر البيان، إلى أن "عملية ملاحقة الارهابيين الآخرين الفارين مستمرة"، مبينا أن "القوات الأمنية حاصرت عنصرين اثنين للتنظيم داخل أحد الأنفاق".

المصدر: "موقع الحشد الشعبي" + وكالات