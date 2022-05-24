العراق.. الحشد الشعبي ينعى مقاتلا كان أول من حارب ضد "داعش"

نعت هيئة الحشد الشعبي العراقي، المقاتل هادي الأسدي، والذي قتل أثناء تنفيذه الواجب في قاطع عمليات ديالى، وكان من أول الملتحقين بمعارك التحرير ضد تنظيم "داعش".

وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "تزف هيئة الحشد الشعبي الشهيد البطل المقاتل في اللواء الرابع هادي صالح يوسف الأسدي الذي ارتقى في قاطع عمليات ديالى".

وأضاف البيان: "وإذ نعزي ذوي الشهيد ورفاقه، حيث كان الشهيد من أوائل المقاتلين الملتحقين بحشود معارك التحرير ضد زمر داعش الإرهابي".

وتابع: "وبهذه المناسبة نجدد العهد بالمضي على ما سار عليه الشهداء ممن خطوا بدمائهم طريق دحر الإرهاب وتطهير البلاد من دنسه".

المصدر: RT + "مديرية إعلام الحشد"