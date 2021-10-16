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سوريا.. مقتل 3 أطفال بانفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" بريف السويداء

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سوريا.. مقتل 3 أطفال بانفجار لغم من مخلفات تنظيم
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بمقتل 3 أطفال وجرح 3 آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة الساقية بريق السويداء الشمالي.

وقال مصدر في شرطة السوداء للوكالة إن "لغما من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي انفجر مساء اليوم في قرية الساقية بريف السويداء الشمالي ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف أن "أحد الأطفال المصابين إصابته خطيرة وتم نقله إلى مشافي دمشق فيما تم نقل الطفلين الآخرين إلى مشافي السويداء".

المصدر: "سانا" 

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