إصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

أصيب 90 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "90 مواطنا أصيبوا خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن، في حين تم تسجيل 13 إصابة بالرصاص المطاطي في بيتا و13 إصابة في بيت دجن"​​​.

واندلعت مواجهات مساء الجمعة بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس رفضا للاستيطان ومصادرة الأراضي في وقت استخدم فيه الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين السلميين.

المصدر: وكالات