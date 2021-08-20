بتوجيهات ملكية سعودية.. دعم تونس بشكل عاجل بالأوكسجين الطبي

وجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، بدعم تونس بشكل عاجل بالأوكسجين الطبي ومستلزماته.

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وتأتي التوجيهات الملكية للمساهمة في تلبية حاجات القطاع الصحي التونسي، بما يساعد في تجاوز آثار جائحة فيروس كورونا.

‏وأوضح المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن "هذه المساعدات الإضافية تشتمل على 3000 أسطوانة أوكسجين، و5 مولدات أوكسجين لخمسة مستشفيات تونسية، وتأمين حاويات لنقل 200 طن من الأوكسجين السائل، إضافة إلى تأمين المستلزمات الخاصة لدعم الأوكسجين"، مشيرا إلى أن المركز شرع في تأمين ونقل الدفعة الأولى من هذه المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات، إضافة إلى المساعدات التي سبق أن وجه بها العاهل السعودي لتونس لمكافحة الجائحة، استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واشتملت على "مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأوكسجين، و150 سريرا طبيا، و50 جهازا لمراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، و4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و180 جهازاً لقياس النبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة لتخطيط القلب".

المصدر: "عكاظ"