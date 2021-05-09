الشرطة الإسرائيلية تفرّق بالقوة مظاهرة في باب العامود بالقدس

تجددت مساء اليوم الأحد المواجهات في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية، بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت مراسلتنا في القدس باستخدام القوات الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المتجمعين في منطقة باب العامود بالقدس.

وقالت منظمة "الهلال الأحمر" الفلسطيني، إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل صوتية والرصاص المطاطي "بشكل مباشر" على سيارة إسعاف تابعة للمنظمة في منطقة الطور.

وأشارت المنظمة إلى إصابة 7 أشخاص خلال مواجهات في حي الشيخ جراح وباب العمود، نقل 4 منهم للمستشفى، فيما تم علاج باقي المصابين ميدانيا.

كما لفتت إلى إصابة مسعف بالرصاص المطاطي خلال تغطيته مواجهات في حي الطور.

المصدر: RT