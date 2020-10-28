الكاظمي: هناك من يريد فرض مصالحه وطغيانه على العراقيين بأسماء متعددة

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن هناك "من يريد فرض مصالحه وطغيانه على العراقيين بأسماء متعددة".

وأكد في كلمة له خلال مشاركته باحتفالية بمناسبة المولد النبوي، أن "العراق يحتاج منا أن نتحلى بقيم الرسول محمد العالية، لنتمكن معا من عبور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن ننتصر لتلك القيم بدل العودة الى جهل التطرف وتغول من يريد أن يفرض مصالحه وطغيانه على العراقيين بأسماء متعددة".

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وأضاف: "لن يحدث ذلك ما دمنا نعمل على بناء دولة قوية وعادلة لاتفرق بين أبنائها بسبب دين أو مذهب أو قومية، كلنا عراقيون، ولا تخضع للمتطرفين من داعش أو العصابات الإجرامية من أي دين أو مذهب أو قومية".

وتابع الكاظمي: "نحن اليوم أحوج مانكون الى تلك القيم الإنسانية التي أرساها رسول الإسلام، القيم البعيدة كل البعد عن التطرف الذي لا ينتمي إلى الإسلام، بل حاول أصحاب النفوس الضعيفة إقحامه عليه".

المصدر: RT