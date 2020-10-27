 
مباشر

الكاظمي: جماعات منفلتة تسعى إلى حرف التظاهرات

أخبار العالم العربي

الكاظمي: جماعات منفلتة تسعى إلى حرف التظاهرات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p143

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن جماعات منفلتة تسعى إلى حرف التظاهرات، وأشاد بـ"المتظاهرين السلميين وحفاظهم على سلمية تظاهراتهم".

وثمن الكاظمي بحسب بيان حكومي: "بانضباط الأعداد الكبيرة من المتظاهرين وبصبر ومهنية القوات الأمنية البطلة".

إقرأ المزيد
الكاظمي يوجه خطابا للعراقيين قبيل ساعات من تجدد الاحتجاجات (فيديو)
الكاظمي يوجه خطابا للعراقيين قبيل ساعات من تجدد الاحتجاجات (فيديو)

وأكد: "كانت هناك جماعات منفلتة وعصابات أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي والمتظاهرون رفضوا ذلك".

وتابع الكاظمي: "تحدياتنا كبيرة وعلينا أن نحولها إلى فرص نجاح تخدم بلدنا وأبناء شعبنا".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا