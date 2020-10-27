الكاظمي: جماعات منفلتة تسعى إلى حرف التظاهرات

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن جماعات منفلتة تسعى إلى حرف التظاهرات، وأشاد بـ"المتظاهرين السلميين وحفاظهم على سلمية تظاهراتهم".

وثمن الكاظمي بحسب بيان حكومي: "بانضباط الأعداد الكبيرة من المتظاهرين وبصبر ومهنية القوات الأمنية البطلة".

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وأكد: "كانت هناك جماعات منفلتة وعصابات أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي والمتظاهرون رفضوا ذلك".

وتابع الكاظمي: "تحدياتنا كبيرة وعلينا أن نحولها إلى فرص نجاح تخدم بلدنا وأبناء شعبنا".

المصدر: RT