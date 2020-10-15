الحكومة الأردنية تشدد على الالتزام بالإجراءات الصحية وتتوعد المخالفين

شدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال أول جلسة للحكومة، على ضرورة تفعيل دور وحدات مراقبة التزام الموظفين والمراجعين، وتطبيق العقوبات بحق مخالفي قيود كورونا.

وأكد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، بما يشمل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم، ويضمن حماية المواطنين وسلامتهم.

ناقش مجلس الوزراء سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل الآليات اللازمة لذلك، بما يسهم في إنضاج السياسات الاقتصادية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، في ضوء ما تضمنه كتاب التكليف من توجيه للحكومة في هذا الإطار.

وأكد رئيس الوزراء أن "القطاع الخاص شريك وطني أساسي وفاعل في صنع القرار، وفي مسيرة التنمية والتطوير".

وقال: "الحكومة ستعمل جاهدة من أجل تذليل المعيقات والعقبات التي من شأنها الحيلولة دون إنفاذ هذه الشراكة على الوجه الأمثل".

المصدر: "وكالات أردنية"