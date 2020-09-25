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شاهد.. تداول فيديو في غزة لحرق مدرعات إسرائيلية وترويجه على أساس مظاهرات في مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. تداول فيديو في غزة لحرق مدرعات إسرائيلية وترويجه على أساس مظاهرات في مصر
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قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا إلى الثورة في مصر، أو ما أسموه جمعة الغضب 25 سبتمبر تداولوا فيديو زائفا.

شاهد.. تداول فيديو في غزة لحرق مدرعات إسرائيلية وترويجه على أساس مظاهرات في مصر

وقالت الصحيفة المصرية إن ضابطا مفصولا يدعى محمد صلاح روج فيديو لحرق مدرعات إسرائيلية في غزة على أساس أنه من داخل الأراضي المصرية.

ووفقا للصحيفة المصرية تبين أن الفيديو مصور في قطاع غزة الفلسطيني وفيه يقذف محتجون سيارات ومركبات شرطية بالطوب وزجاجات المولوتوف وهي تفر هاربة.

المصدر: اليوم السابع

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