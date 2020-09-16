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كوشنر: اتفاق السلام بداية نهاية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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كوشنر: اتفاق السلام بداية نهاية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
Reuters TOM BRENNER
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اعتبر جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، أن إبرام اتفاقات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين برعاية أمريكية هو "بداية نهاية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال كوشنر في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" أمس الثلاثاء تعقيبا على توقيع اتفاقيات التطبيع: "أعتقد أن ما تشاهدونه الآن في اتفاق السلام هو بداية نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي كان مستمرا منذ فترة طويلة، وأخذ منا العديد من الضحايا على مر السنين".

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وأضاف: "هذا التوقيع يرمز إلى رغبة الرئيس (دونالد) ترامب في التواصل بين الناس عندما تم انتخابه رئيسا، ادعى كثير من الناس أنه سيجلب الحرب والفوضى، لكنه عمليا يجلب السلام".

وأضاف "لقد لقيت اتفاقيات السلام هذه تعاطفا كبيرا بين دول الشرق الأوسط، ونرى العديد من الدول تقول إنها سئمت الحرب التي لا نهاية لها وتريد المضي قدما. وبفضل قيادة الرئيس ترامب، نرى الشرق الأوسط يبدأ في التواصل. هذه الاتفاقيات هي إنجاز ضخم للبلدان المعنية، إنها تؤدي إلى شعور هائل بالأمل والتفاؤل في المنطقة، بدلا من التركيز على الصراعات الماضية، يركز الناس الآن على خلق مستقبل نابض بالحياة مليء بالإمكانيات اللانهائية".

في قت سابق، أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى أن الاتفاق سيشمل أيضا إشارة إلى القضية الفلسطينية، بما فيها إلى حل الدولتين كجزء من إشارة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة.

المصدر: i24News

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