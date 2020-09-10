ترامب: الفلسطينيون سيعودون للمفاوضات عند رؤية الأصدقاء العرب يطبعون علاقاتهم تباعا مع إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن "الفلسطينيين سيعودون إلى مفاوضات السلام، عند رؤية الأصدقاء العرب يطبعون علاقاتهم تباعا مع إسرائيل".

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إن "إدارة الرئيس ترامب واثقة من أن العديد من الدول الأخرى ستتوصل لاتفاق مع إسرائيل بعد إعلان تطبيع العلاقات مع الإمارات".

وأشاد أوبراين بما وصفه "شجاعة" كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مشددا على أن "إدارة ترامب تجري محادثات مع العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى لتنفيذ اتفاق سلام مماثل مع إسرائيل".

ونوه أوبراين إلى وجود "توجه في المنطقة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن ترامب وكبير المستشارين جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو، أنهوا محادثات مع قادة آخرين في المنطقة حول الانضمام للاتفاق.

توصلت الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث حينها، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات".

ووصف البيان الاتفاق، بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، مؤكدا أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة"، حسب البيان.

المصدر: RT