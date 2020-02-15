وزير الخارجية التركي: أزمة قطر مع الرباعي العربي مصطنعة

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أزمة قطر مع الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، مصطنعة، ولا يرى أي سبب للمقاطعة العربية للدوحة.

وأكد أوغلو في تصريحات على هامش منتدى ميونخ للأمن اليوم السبت، أن "معظم مشاكل منطقتنا مصطنعة".

وأضاف أن أزمة قطر مع الرباعي العربي مصطنعة، وأن أنقرة لا ترى أي سبب للحصار العربي على الدوحة​​​.

وصرح بأن الدول الأربع وعدت تركيا بأن تقدم الأدلة على اتهاماتها الخطيرة ضد قطر، مشيرا إلى أنه إلى اليوم لم يقدموا أي دليل.

ولفت أوغلو إلى أن بلاده تحاول أن تكون وسيطا لحل الأزمة، مؤكدا أن الأمن والاستقرار في دول الخليج هو استقرار لتركيا، معتبرا أن بعض دول الخليج تظن أنه يمكنها شراء الدول والأنظمة بالمال.

يحدث الآن | كلمة لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو https://t.co/f0CrE9F87f — عربي TRT (@TRTArabi) February 15, 2020

المصدر: RT + وكالات