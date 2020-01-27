عبد المهدي يؤكد لبومبيو تعزيز إجراءات حماية السفارة الأمريكية في بغداد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعزيز قوات الأمن العراقية إجراءات حماية سفارة واشنطن في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان، أنه تلقى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من بومبيو جرى خلاله "التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى إدانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد".

كما أشار عبد المهدي، أثناء المكالمة، إلى "تعزيز إجراءات القوات العراقية" المسؤولة عن حماية السفارة الأمريكية "ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها للقضاء".

وشدد على "أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك".

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، حسب البيان، استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق والتعاون لتحقيق السيادة العراقية".

وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء أمس الأحد، لهجوم بـ5 صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقط أحدها داخل البعثة الدبلوماسية، فيما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن هذا الاستهداف.

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، "المليشيات الإيرانية" في العراق بمواصلة تهديد أمن البلاد، داعية السلطات العراقية إلى حماية المواقع الأمريكية.

المصدر: RT