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حميميم: 30 انتهاكا للهدنة في سوريا من قبل مسلحين متمركزين في منطقة إدلب

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حميميم: 30 انتهاكا للهدنة في سوريا من قبل مسلحين متمركزين في منطقة إدلب
موقع وزارة الدفاع الروسية
مركبات للشرطة العسكرية الروسية في مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الأحد، أن المسلحين المتمركزين في منطقة خفض التوتر في إدلب يواصلون انتهاكاتهم لنظام وقف إطلاق النار.

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وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، إن العسكريين الروس رصدوا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، 30 عملية قصف نفذها المسلحون المتمركزون في إدلب واستهدفت بلدات وقرى في محافظات حلب وحماة وإدلب واللاذقية.

وجدد المركز الذي مقره قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية، دعوته إلى قادة المجموعات المسلحة لـ "التخلي عن الاستفزازات المسلحة وسلوك طريق التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

كما أفاد المركز بأن وحدات الشرطة العسكرية وقوات الطيران الحربي نفذت دوريات برية وجوية في مسارات عدة من محافظة حلب. وأكد بورينكوف مواصلة روسيا في تطبيق بنود مذكرة التفاهم حول تسوية الوضع في شمال سوريا، مع أنه أشار إلى عدم قيام الطرفين بتسيير دوريات مشتركة في المنطقة اليوم الأحد.

المصدر: إنترفاكس

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