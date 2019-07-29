حميدتي يبعث ببرقية تعزية لولي عهد السعودية

بعث الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، برقية تعزية لولي عهد السعودية محمد بن سلمان بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.

#السودان#سونا| حميدتي يعزي محمد بن سلمان



بعث الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي برقية تعزية لصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في وفاة عمه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز. pic.twitter.com/uBtIqGgVx2 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 29 июля 2019 г.

وتوفي الأمير بندر بن عبد العزيز، يوم الأحد، وهو والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان بن عبد العزيز، عن عمر ناهز 95 عاما.

المصدر: وكالات