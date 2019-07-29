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حميدتي يبعث ببرقية تعزية لولي عهد السعودية

أخبار العالم العربي

حميدتي يبعث ببرقية تعزية لولي عهد السعودية
Reuters
الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي
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بعث الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، برقية تعزية  لولي عهد السعودية محمد بن سلمان بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.

وتوفي الأمير بندر بن عبد العزيز، يوم الأحد، وهو والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان بن عبد العزيز، عن عمر ناهز 95 عاما.

المصدر: وكالات

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