 
مباشر

انطلاق تمرين عسكري سعودي أمريكي مشترك في المملكة "لمواجهة التحديات الإقليمية" (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

انطلاق تمرين عسكري سعودي أمريكي مشترك في المملكة
@modgovksa
انطلاق تدريب عسكري سعودي أمريكي لمواجهة التحديات الإقليمية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4ft

انطلقت تدريبات "تمرين القائد المتحمس 2019" التي تجمع وحدات من القوات البرية السعودية والأمريكية، يوم الأحد، بمركز التمارين الرئيس بمدينة الملك خالد العسكرية شمال السعودية.

وقال قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "التمرين امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية والأمريكية".

وأكد أن التدريبات "تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية".

من جانبه، أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني، أن التمرين "يركز نشاطه في التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية، لاكتساب المهارة والاحترافية وتبادل الخبرات بين البلدين، في ظل التعاون الوثيق مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات وخاصة في مجال التدريب".

وسيستمر التمرين لمدة أسبوعين، ويتم خلاله تنفيذ عدد من المهام التدريبية في بيئة العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية الرسمية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة