أطعمة تفيد أعضاء جسمك من الرأس حتى أخمص القدمين

من المعروف أن ما نأكله يلعب دورا هاما في الحفاظ على الصحة العامة، وهذا يتطلب منا معرفة ما يجب إضافته إلى نظامنا الغذائي لتحقيق ذلك.

وتقدم سارة مورتون، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد، الأطعمة والمشروبات التي لا تتميز بمذاقها الجيد فحسب، بل يمكن أن تفيد أعضاء الجسم بشكل مذهل.

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الشعر - الزبادي

الزبادي اليوناني مليء بالبروتين، ما يساعد على منحك خصلات شعر صحية وقوية. لكن العنصر الأكثر سحرا فيه هو فيتامين B5، المعروف أيضا باسم حمض البانتوثنيك، والذي يمكن أن يعمل على منع ترقق الشعر وتساقطه.

الأسنان - الشاي

يعتبر الشاي الأخضر أو الأسود مفيدا بشكل مدهش للأسنان، إذا لم تقم بإضافة السكر بالطبع.

وأظهرت بعض الأبحاث أن هذا المشروب يمكن أن يقلل من الحمض الموجود في الفم والذي يؤدي إلى البكتيريا والتسوس.

كما أنه يحتوي على الفلورايد، وهو أمر رائع للوقاية من تسوس الأسنان.

الأنف - الكاري

يمكن أن يكون الكاري، بشرط أن يكون حارا بدرجة كافية، بمثابة حل للجيوب الأنفية المسدودة. وذلك لأن الكابسيسين، وهو مركب موجود في الفلفل الحار، يساعد على تخفيف المخاط من الأنف ويحفز الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى تحسين دوران الهواء.

الأذن - الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة غنية بالزنك والمغنيسيوم، وكلاهما يساعد على تخفيف مشاكل السمع.

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وفي حين أن المغنيسيوم يحمي الأعصاب في الأذن الداخلية من تأثير الضوضاء، فإن الزنك يعزز جهاز المناعة، ما يساعد على مكافحة الالتهابات المؤلمة.

الثديين - البرتقال

وجدت الأبحاث أن البرتقال والحمضيات الأخرى، مثل الليمون، تعد وسيلة وقائية كبيرة لسرطان الثدي، وذلك بفضل العناصر المتعددة المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

وفي الواقع، من المعروف أن اتباع أي نظام غذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة البرتقالية والصفراء يساعد في تجنب الكثير من الأمراض الشائعة.

الظهر - النبيذ

يوصي بعض الأطباء باستخدام "النبيذ للعمود الفقري"، بسبب القدرات المضادة للالتهابات التي يتمتع بها كوب عادي من اللون الأحمر.

وذلك بفضل مادة الريسفيراترول، وهو مركب موجود في قشر العنب الأحمر.

وقد ثبت أنه يخفف التورم الذي يمكن أن يساهم في آلام الظهر، ويبطئ معدل تدهور العمود الفقري.

الأيدي - سمك السلمون

تعد الأسماك الزيتية، مثل السلمون والتونة ممتازة ضد التهاب المفاصل الذي يمكن أن يصيب اليدين بشكل خاص.

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ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات أوميغا 3. ووجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يعانون من تصلب المفاصل والألم والذين تناولوا مثل هذا الطعام كان لديهم قدر أقل من الانزعاج والحاجة إلى الدواء.

الساقين - الموز

يمكن أن تكون التشنجات ومتلازمة تململ الساق، حيث تشعر دائما بالحاجة إلى تحريك أطرافك السفلية، أمرا منهكا.

ولحسن الحظ، يمكن أن يساعد الموز على تخفيف الانزعاج بفضل مستوياته العالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

بكتيريا الأمعاء - فاصوليا مطبوخة

تعمل الألياف والنشا الموجودة في الفاصوليا على تغذية بكتيريا الأمعاء "الجيدة"، التي تدعم وظيفة المناعة، وتكافح الالتهابات وتساعد في عملية الهضم وتمنع الجراثيم الضارة.

وفي حالة شراء الفاصوليا المعلبة، تأكد فقط من البحث عن أنواع منخفضة السكر والملح.

أو للحصول على المزيد من الفوائد، قم بإعدادها في المنزل.

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القدم - الجبنة القريش

تعد الجبنة القريش أحد أنواع الجبن الطرية البيضاء، وهي غنية بفيتامين B والكالسيوم ما يساعد على تقوية العظام ويقلل من خطر الإصابة بكسور الإجهاد في القدمين.

الأظافر - البطاطا الحلوة

أحد أفضل الفيتامينات لأظافر صحية هو البيوتين، والذي يمكن العثور عليه بكثرة في البطاطا الحلوة.

ويعد تناول البطاطا الحلوة طريقة مضمونة للحصول على العناصر الغذائية اللازمة لصحة الأظافر و تجنب هشاشتها، كفيتامين A المتوفر فيها بكمية جيدة.

المصدر: ذي صن