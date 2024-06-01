 
مباشر

كارلسون: أوكرانيا قد تختفي خلال الخمسين سنة القادمة

أخبار العالم

كارلسون: أوكرانيا قد تختفي خلال الخمسين سنة القادمة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xnid

قال الصحفي تاكر كارلسون، إن الولايات المتحدة خانت كييف، ونتيجة لذلك فقد لا يتبقى شيء من أوكرانيا خلال الخمسين عاما المقبلة.

وأضاف الصحفي، خلال حديثه أمس الجمعة مع دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق: "إنهم يبيعون بالفعل الأراضي في أوكرانيا للمستثمرين الأجانب، وسوف يملأون أوكرانيا بالمهاجرين من العالم الثالث، وستختفي أوكرانيا من الوجود في غضون 50 عاما. لم تقم أي دولة في العالم بخيانتهم كما فعلت الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد
خبير بريطاني: استراتيجية زيلينسكي وسيرسكي تصب في صالح روسيا
خبير بريطاني: استراتيجية زيلينسكي وسيرسكي تصب في صالح روسيا

من جانبه، قال ترامب الابن إنه لا يفهم ما تعنيه واشنطن بـ"الانتصار في أوكرانيا". وأضاف: "لا أحد يشرح لنا ماذا يعني النصر في أوكرانيا [بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية]؟ ماذا يعني ذلك. هل الحديث يجري عن موت الأوكرانيين والروس حتى يتم تدميرهم جميعا؟".

وسبق أن ذكر كارلسون أن النخبة الأمريكية في السياسة الخارجية، كانت تفكر على مدى السنوات العشرين الماضية في إمكانية نشوب صراع عسكري مع روسيا. ويرى الصحفي أن الوضع في أوكرانيا يمكن اعتباره المحاولة الأخيرة لواشنطن لإظهار قوتها في الخارج، والتي باءت بالفشل.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا